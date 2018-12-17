即將開騷　MIRROR設神秘環節益粉絲

男團MIRROR將於本月21號在九展舉行首個演唱會，講到大部分成員在短短半年內由素人變藝人，而且成團一個多月就能開騷，他們表示現在仍感覺像發夢一樣，覺得很神奇及幸運。講到演唱會，他們預告會有神秘環節，與企位粉絲有近距離接觸，問到粉絲摸他們得唔得？Stanley笑言：「平時影相、握手都好近。（有冇人要求摸你胸肌？）佢哋直接摸。」他們表示會有solo表演，亦會有小組表演環節。問可會騷肌？其他成員笑指瘦蜢蜢的Jeremy會練大隻，Jeremy即尷尬笑言：「我試吓，盡力啦，不過我冇嘢睇，得排骨。（你練到真係會除？ ）我練到先算啦。」曾騷肌的Stanley則謂：「要賣吓關子，到時邊個會除衫，會唔會又係我除衫呢？可能唔係我㗎，不過我哋依家都練緊體能。」



隊長調和隊内氣氛



MIRROR感情融洽，問可曾有意見不合的時候？隊長Lokman表示：「如果要拗，比賽嗰陣都拗咗啦，但記得有次排新歌嘅時候，因為嗰陣太夜，大家已經開始鬆散，想放工或者去玩，我就喝咗句『認真啲得唔得呀』，跟住大家就好認真，半個鐘就搞掂。」其他隊員即讚Lokman：「呢個就係隊長嘅作用，當需要紓緩大家或要下決定嘅時候，Lokman就會出嚟幫手。」



講到組合年紀最小的是19歲的Tiger，問他可有被其他哥哥欺負？其他成員笑言：「佢好奇怪，佢依家啲嗜好係打高爾夫球同埋篤波，好鍾意一啲30、40歲嗰啲嗜好，所以佢根本唔係個小朋友，佢鍾意人哋讚佢似大叔咁成熟。」而姜濤同樣都是19歲，只比Tiger大幾個月，問他可有被人欺負？姜濤就表示：「大部分都係跟佢哋學嘢，因為我識嘅嘢唔多，佢哋喺自己專業嘅領域入面係好勁，好好彩喺佢哋身邊學到新嘢，無論工作態度定係佢哋嘅專業。」



場地：Joyland 聚友坊

服裝：Lee Jeans Hong Kong

化妝：Annie G Chan Makeup Centre

髮型：Stone@PRIVATE I