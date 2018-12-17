初嘗視帝滋味　馬德鐘：世界真係有希望！

最近出爐視帝馬德鐘入行25年憑《跳躍生命線》首奪「最佳男主角」，他在後台接受訪問時感觸地說：「入行25年終於一嘗視帝滋味，非常開心，冇諗過攞獎，原來呢個世界真係有希望，離開無綫再返嚟拍劇，冇諗過獎項同自己係咁近距離，《跳躍生命線》出嚟效果好好，坊間反應好好，攞咗獎好多人支持，原來真係咁近。」馬德鐘稱現在珍惜每一日，攞獎並不代表一個終結，而是一個新開始，他坦言：「我會擺獎喺屋企日日警醒自己，做人同做事都要好好咁做。（張衞健冇嚟頒獎禮，係咪放下心頭大石？）我真係冇咁諗，我原本係好輕鬆咁嚟睇騷，冇諗過，時間好快咁就頒到視帝，我都來不及反應，好開心由胡定欣手上攞。」



他自言亦沒有想過劇集會獲最佳劇集獎，十分感動：「攞完男主角，我可能資歷耐，見到其他人劉佩玥、張曦雯都喊晒好戥我開心，睇到呢份情，好感動，一齊經歷拍劇大家感情好好。（《跳躍生命線》係大贏家。）多謝觀眾支持，係講人性劇好，好幸運。（點慶祝？）阿Moon（劉佩玥）話唔介意食齋，何廣沛話要食盡佢，不過唔會今晚慶祝，因為事前冇諗過攞獎，之後同台前幕後一齊慶祝。」