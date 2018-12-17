【宣布結婚騎劫頒獎禮？】阿蕭：講兩句啫

藝人蕭正楠於台慶頒獎禮中正式公開黃翠如已成為「蕭太」這個喜訊，頒獎禮完畢後，阿蕭於好友曹永廉陪同下齊齊接受訪問，問到何時結婚時，阿蕭表示是今年四、五月的事，二人於新西蘭旅行結婚。問他怎樣向翠如求婚時，他笑言想起都覺得瘀，因為第一次是失敗的，他謂：「當時我係同翠如玩過山車時求婚，仲搵咗全歐洲最快嘅過山車，點知上到去佢好驚，我攞起隻戒指叫佢望，佢死都唔肯望，我又驚隻戒指跌喎，最終終止呢個行動，所以第一次失敗咗。」說到第二次求婚，阿蕭又謂：「你哋不如問佢啦！內子比較怕羞，我都唔想講太多，我都想用一個簡單方式完成，註冊後一直都想同大家講，但中間發生好多喜事，嘉穎又結婚、跟住到展鵬結婚，突然間陳凱琳又有咗，咁又講唔到，所以覺得今日係好好嘅時候講出嚟！」阿蕭指二人於新西蘭註冊，當時得二人，但事前已知會父母，問之後會否擺酒，他謂：「再諗啦！決定得旅行結婚都係想低調啫！（點解揀新西蘭？）咁我又唔知呀！佢係旅遊達人嚟，係佢揀的，好辛苦先夾到期去，公證人都係當地搵㗎。」



唔覺騎劫頒獎禮



二人註冊時又出現搞笑事，當時二人拿着結婚申請書，但排錯隊去人哋判刑罰的法庭，阿蕭表示：「佢真係太可愛！係一個好女仔，我覺得今晚做得好啱，有個好好嘅回憶，其實事前翠如都唔知，但我真係忍唔住。（騎劫咗頒獎禮？）我都係講兩句啫！」阿蕭又多謝好兄弟曹永廉，指事前對方仲緊張過他，果然是好兄弟。



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