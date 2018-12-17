怕畀小明大感冒傳染　古巨基冇否認做老竇

歌手古巨基（基仔）和方皓玟（小明）到會展舉行演唱會，在顯示屋邨及維港景色的大螢幕前唱出《友共情》及《你是你本身的傳奇》等大熱歌曲。唱至中段，二人跟觀眾打招呼，笑言忍了很久，基仔指小明這幾天喉嚨發炎和感冒：「要靠掌聲畀能量佢！早幾日喺Band房我以為自己同男人唱歌！好彩依家好咗好多。」Encore時段，一位女粉絲獲邀在台上聽二人唱歌，基仔卻兩度忘記對方名字，場面爆笑！



騷後受訪時，基仔透露介紹了自己的醫生給小明，太太就教她飲鹹竹蜂：「佢開頭睇嗰個搞唔到，之前我喺加拿大演唱會又係騷前失咗聲，我個醫生幾日幫我搞掂，就叫小明去睇。」小明坦言有乖乖吃藥，笑說之前的聲音像隻牛，有痰則難以換氣。基仔大爆綵排情況就像手術室一樣：「我同樂隊全部帶晒口罩，我差啲帶埋手套。」問到是否快做爸爸所以要特別保護？他說：「無論點大家都唔想傳染㗎嘛。（你真係做爸爸？）都話返去問吓先，我未問到，古太把口好密。（你啲粉絲都好期待？）我返去搞掂佢！」小明謂不覺得古太發福，基仔即笑言：「佢不嬲都福福哋，新春嘅時候要將佢掛起！」問到小明家人有否到場支持？她指媽媽、日籍老公和奶奶亦有來，但沒帶兒子來。基仔坦言期待見小明的兒子，她即答應下次帶出來讓基仔搣面珠墩。

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