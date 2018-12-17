東方日報C1：馬德鐘李佳芯首奪視帝后

新一屆視帝視后昨晚出爐，「救護總隊目」馬德鐘揮低勁敵張衞健及袁偉豪首次贏得視帝！李佳芯憑扮演「新手媽媽」首度封后，力壓大熱黃智雯！至於馬國明及陳煒則分別奪得「最受歡迎電視男、女角色」。



無綫《萬千星輝頒獎典禮2018》昨晚在將軍澳電視城舉行，視帝視后之爭堪稱大混戰，袁偉豪早前成為新加坡及馬來西亞雙料視帝，但前輩馬德鐘、張衞健均被睇好，王浩信及馬國明亦有大批Fans！視后被視為星馬雙料視后黃智雯與陳煒、李佳芯（Ali）之爭，絕對勢均力敵！



最終由現年50歲的馬德鐘憑口碑甚佳的《跳躍生命線》首度榮升視帝，1993年已加入無綫的他曾16次提名視帝，終於得獎，他在台上說：「冇諗過！好開心！多謝所有支持我嘅觀眾同傳媒朋友，多謝我家人，相信上天嘅爸爸會睇到，媽咪喺電視旁邊唔好喊得咁犀利，多謝我太太照顧得我好好，仲有個仔畀好多快樂我。」而多次跟視帝擦身而過的44歲馬國明未能再上一級，但憑《宮心計2深宮計》將軍「任三恕」一角贏得「最受歡迎電視男角色」，已不止一次獲此獎。宣布賽果時，他繼續招牌天然呆，表現難以置信：「唔使畀紙巾我，我唔係代言人，我真係唔知點解攞獎，惟有多謝套劇同埋錫我嘅團隊，都要多謝高層，今晚真係好大嘅Surprise。」



陳煒掃角色獎喜極而泣



36歲上位花旦李佳芯在《BB來了》中的「唐恬兒」演活新手媽媽苦與樂，贏得民心，助她首度榮登無綫視后！她表現尚算鎮定，在台上多謝一眾高層、家人、監製及劇集中演她BB的幾位小朋友：「我唔係贏在起跑線，唔知有庇蔭嘅感覺係點，我只係一舊飯，只係做好眼前角色，要成功只可以靠自己，我朋友唔多，但每次拍劇都識到好朋友，多謝你哋！我唔係好叻，希望大家畀我繼續進步，會有更好嘅Ali！」



「最受歡迎電視女角色」方面，45歲陳煒憑《宮心計2深宮計》奸角「太平公主」得獎，她得知賽果後激動落淚：「多謝TVB喺我人生低谷時簽咗我！」又表示多得TVB安排她拍攝飲食節目，令她更入屋吸納師奶Fans，並感謝高層、《宮》劇監製梅小青及觀眾。

而憑《大帥哥》提名的張衞健失落視帝，因劇集播出距離頒獎禮只得兩星期，未夠時間造勢，據知其票數未能打入三甲，而他昨晚因事未能到場，賽前他回覆本報，對得失處之泰然：「一切都是天主最好的安排。」



馮盈盈攞「飛躍」呆咗



「飛躍進步男、女藝員」分別由何廣沛和馮盈盈奪得，與何廣沛在《跳》劇合作的馬德鐘知道對方攞獎時，即企起身鼓掌，而緋聞女友朱晨麗（朱朱）亦上前擁抱，不過，他在台上講感言時並未有多謝朱朱：「好感恩，好幸運遇到好多好劇本同唔同角色，亦多謝公司安排好多前輩畀我偷師，如馬德鐘、陳展鵬、王浩信等，會視你哋為榜樣，朝住你哋作為目標，亦要多謝Fans嘅支持！」至於有「貼地港姐」之稱的馮盈盈，當聽到自己得獎時，未敢相信般表現發呆，旁邊拍掌恭喜她才回神過來上台攞獎，她在台上說：「冇諗講咩，只係諗住頒完獎就去洗手間！多謝公司願意畀獎我，自己其實覺得未夠班，你哋真係好大膽！」感言內容果然夠貼地。此外，「最佳劇集」由《跳躍生命線》奪得，成為昨晚大贏家，而「新加坡及馬來西亞最喜愛劇集」則是《三個女人一個「因」》。



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