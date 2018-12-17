搞喊一團人！指原莉乃宣布單飛後首次演出

26歲日本女團HKT48一姐指原莉乃，前日在HKT演唱會上含淚宣布明春畢業離隊，相隔一日，昨日在同一會場TOKYO DOME CITY HALL舉行的《第8屆AKB48紅白歌唱大賽 》上，指原演出時再度落淚。



昨日，在成員森保圓的鋼琴彈奏下，指原與隊友田島芽瑠合唱出2012年指原首張個人單曲《就是喜歡妳》，期間，田島與身後舞伴的HKT48隊友忍不住哭起來，而指原亦忍不住邊唱邊落淚，她苦笑說：「好似追悼咁。」續說：「首歌帶畀大家好多回憶，所以大家都喊咗出嚟，就畀大家喊吧！」田島哭着說：「好悲傷，好寂寞......。」



至於全晚演出，6個女團共174人演出，AKB48、SKE48、NGT48與NMB48、HKT48、STU48分為紅白兩組對決，全長4小時，演唱58首歌，SKE48一姐松井珠理奈於9月因身體不適為由休養，昨日首次回歸AKB家族的演出。

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