相守38年！馬德鐘奪視帝說服太太冇轉錯行

入行25年、現年50歲的馬德鐘憑《跳躍生命線》首奪視帝寶座，全城動容，不過原來感觸最深嘅係馬太張筱蘭。12歲就同馬德鐘相識嘅佢，喺老公奪帝後社交網發文，指本身為G4（要員保護組）警員嘅馬德鐘用足1/4世紀去證明畀自己睇佢係冇轉錯行！



張筱蘭首先恭喜老公攞獎，之後佢又講到其實自己一直都好相信老公嘅決定，話好慶幸可以同佢㩗手經歷過咁多，仲提醒老公要時刻保持感恩的心，回饋社會。字裏行間睇得出張筱蘭真係好有感觸，相知相守38年，今次老公吐氣揚眉，做老婆嘅真係夠晒感恩，So sweet！



張筱蘭原文：「恭喜你成為視帝！雖然你要用1/4世紀才能證明我知道你是沒轉錯行，但我內心一直相信你的決定是正確的。非常感謝你不斷的努力和付出，願意改變自己，踏實地做好這專業，謙卑地接受生命。希望你能繼續自強不息，厚德載物。每天精進自己之餘，時刻保持感恩的心，用智慧和勇氣去迎接日後更多的挑戰，回饋社會。非常慶幸能與你㩗手經歷生活中發生的所有事情，無論是痛苦或美好，一切都是最好的安排！」