金B俠Vs水行俠　徐錦江望與 「失散兄弟」見面

DC超級英雄大片《水行俠》（Aquaman）內地大受歡迎，上映11日已勁收13億人民幣（約14.72億港元），破晒紀錄！連帶「激似」《水》男主角Jason Momoa的徐錦江亦成為網上熱搜。



「金B俠」徐錦江日前受訪首回應與 「水行俠」撞樣一事。佢話佢哋確實係好似，但對方身材更勁，好希望將來佢哋可以在電影及環保事業上合作！被指似漫威雷神同DC水行俠，徐錦江表示自己都有睇超英片，仲覺得網友好有才華，認為啲P圖好鬼正！被問會唔會參演屬於自己的超英片？徐就表示好希望中國能夠有自己的超英片，亦想同Jason及「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）見面：「唔知我哋三個走埋一齊會唔會撞晒樣，搞到啲人分唔清我哋邊個打邊個？」



其實之前Jason接受內地傳媒訪問時都被問及同徐錦江撞樣一事，佢當時笑住回應:「真係？我有一個喺中國嘅分身？」之後佢拎住手機徐張相都話好神似，仲話好想見佢，之後仲叫助手搵徐的資料畀佢睇。睇嚟「金B俠」與「水行俠」同場不是夢！