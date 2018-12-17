IU騷上悼念　鐘鉉明日逝世一周年追思會今舉行

韓國人氣男團SHINee的主音鐘鉉去年12月18日不敵抑鬱症，燒炭自殺身亡，終年27歲，明日是他逝世一周年，由鐘鉉母親成立的慈善基金「Shinin'」今日為鐘鉉在SM事務所位於首爾江南區Coex的SMTOWN劇場舉行「Shinin'藝術祭」，是悼念鐘鉉而舉行的藝術活動。



由鐘鉉母親成立的慈善基金「Shinin'」透過不同的文化藝術活動，鼓勵及支持專注文化藝術活動的藝術人士，亦有建立提供心理輔導及治療中心，令他們可以以健康的心進行文化藝術活動，而今次藝術祭將會向參與文化藝術活動的青少年頒發獎項，亦會公開鐘鉉的影片及文章，亦會有追悼鐘鉉的時段。而據指SM事務所明日亦會舉行追思會，但將會以非公開形式進行。



而靚聲女歌手IU前晚在新加坡舉行演唱會，她亦有在騷上追悼鐘鉉：「這首歌是為我思念的人而唱的。」之後就唱出在歌單上沒有的歌曲《A Gloomy Clock》，該曲是鐘鉉於2013年為IU包辦曲詞及獻聲的歌曲。另外亦有不少粉絲在鐘鉉的Instagram留言，表示仍很掛住他，希望他在另一個地方生活得好。