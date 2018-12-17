老婆就生得！祖藍孭住3個重擔壓力爆燈

王祖藍、鍾舒漫主演的原創聖經音樂劇《唯獨祢是王II》已進入倒數階段，為了以最好狀態演出，近日忙於處男電影後期工作、錄影內地綜藝節目《沒想到吧》、照顧待產太太李亞男的王祖藍，不但經常內地香港兩邊飛，為了將每個崗位做到最好，每日更平均只有兩到三小時睡眠。



雖然嚴重缺乏休息，但祖藍綵排時絕沒有「揸流攤」，平時講嘢陰聲細氣養聲的他，只要一埋位就放盡喉嚨挑戰高音，動作場面亦「劍劍有力」，狀態甚佳。而未知是巧合還是導演方家煌厚愛「加料」，祖藍在劇中有不少抱B場面，祖藍亦成功將慈父一面演繹得淋漓盡致，被取笑是為即將榮升爹哋「預演」。祖藍亦坦言對於囡囡誕生一刻既緊張又期待：「日子愈近，就愈期待。我已經同工作人員講定，將來就算幾忙，都至少留夜晚時間畀我返屋企見吓個女，因為一定好掛住。」不過問到祖藍囡囡預產期時，他卻大賣關子，並謂：「快架喇快架喇，總之2019年之前啦。」



談到花了接近兩個月時間排練《唯獨》，是否已對劇本滾瓜爛熟、充滿自信時，祖藍卻謂：「唔係呀，因為都真係好多嘢要記。我呢排成日發夢自己一上到台唔記得晒啲歌詞同對白，壓力雖然係有，但呢個劇我真係做得開心嘅，因為同台前幕後成日對住，好感受到大家嗰股衝勁，好似返番讀演藝嗰陣咁。」

