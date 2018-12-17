外傭屋企偷嘢！孫耀威忍痛報警：唔係第一次

唔少人都會請外傭幫忙打理屋企，不過如果請到一啲信唔過嘅工人姐姐，就真係「引狼入室」。呢日，歌手孫耀威喺社交網發文，指屋企嘅外傭已經唔係第一次偷嘢，所以終於忍無可忍報警，佢留言：「多年來，菲傭偷我的東西，不是第一次了。今天我終於鼓起勇氣報警，她哭的時候我也很難過……可是最後她被拘捕前還發現很多她新偷的東西在她房間的各個隱密角落裏，我就告訴自己不能再心軟了。謝謝警察大哥們的幫忙。現在我要自己去洗碗拖地了。」



懷疑家傭有不良習慣



孫耀威接受東網訪問，他表示涉偷竊的家傭有吸煙習慣，又失魂及衞生欠佳：「佢試過出門唔記得閂門，又唔記得閂水喉搞到廁所水浸，成日精神不振，懷疑佢有不良習慣，但最唔可以忍受係偷嘢，因為近期發覺屋企經常唔見嘢。」



至於損失的財物種類繁多，包括有家具、黃依汶送贈的限量版手表、NBA珍貴版球衣及一些台幣：「初時佢（家傭）死撐唔認又喺度喊，係警察問佢，佢先認喺銀包度攞。」又說雖相處了三個月時間，但已視對方為「妹妹」，故曾萌「放生」她的念頭，只是警察勸他不可心軟，否則將來會有更多受害者，且要給家傭一個教訓，他無奈謂：「財物損失唔係最心痛，最傷心係冇咗個家人。」



自己做住工人先



問他可會再請家傭？他相信世上還有好的家傭，且家傭對他很重要：「因為我同太太成日唔喺屋企，家中領養嗰四隻貓、一隻狗要人分段時間照顧，所以要搵一位錫毛孩嘅工人姐姐。」至於現時沒有家傭，他無奈說唯有暫做傭人，全日洗衫、拖地及餵寵物，最頭痛是他要學如何開動家中的洗衣機洗衫！



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr