苦盡甘來　黃小琥熱愛唱歌自認「狂」

有「滅絕師太」之稱的台灣歌手黃小琥將於本月28日在九展舉行《〈狂〉演唱會2018—香港》，講到演唱會名稱，她認為「狂」是指人如果一生中能把一件事做到淋漓盡致，並可以堅持二、三十年，這就是狂的代表。對她而言，唱歌就是很狂的事：「雖然中間有挫折過，但經歷過種種後，唱歌還是我最喜歡的。（會一直唱到退休為止？ ）我現在還不敢說退休。（沒想過這件事？ ）對，想要繼續唱都來不及，怎麼會想退休？（會唱到八、九十歲？）如果歌迷想聽的話，可能他們拿着拐杖來聽。」



除了唱歌外，黃小琥認為第二件做過最狂的事就是生小孩：「不是每個女人生下來就知道如何當媽媽，生完還要教他、要養他，過程真是很狂。」講到她當年與前夫相識兩、三個月就閃婚，並生下女兒，但婚姻維持五年就結束。女兒小時候跟爸爸，直至13、14歲才跟她一起住，她憶道：「女兒7歲到10歲是最難熬的時間，因為剛好小學，出門做甚麼事都要問過他爸爸。到她國中開始長大，有自己主見，所以我們就一起住，現在特別珍惜跟她相處的時間，因為小時候不能見面，我們現在的關係像朋友。」



自覺幸運



講到現時苦盡甘來，能做喜歡的事情，女兒亦長大了，感情方面又有個拍拖多年的德國男朋友，生活美滿。黃小琥覺得自己很幸運，問到現在有沒有再婚的想法？她謂：「結婚的事情對我現在已經沒有吸引力，第一已經結過，第二現在是21世紀，一張紙不代表甚麼。其實人說變就變，有外遇的話還是有外遇，如果沒有結婚，兩個人廝守幾十年還是有的。」提到開騷正值聖誕節期間，她表示如果狀況許可的話，女兒及男友亦會一起來香港。



場地：富豪九龍酒店