Luna被冒充替經理人借錢　母親被騙逾8萬

韓國女團f(x)的25歲成員Luna今日透過Instagram透露自己被冒認，家人更因此被欺騙金錢，她發文指最近電話騙案經常發生，而她的備份在網站的電話簿被入侵，騙徒利用聊天程式，將名字改為她的本名「朴善英」，向家人發送訊息，聲稱急需金錢，要家人匯錢。



Luna公開家人收到的短訊截圖，只見騙徒偽裝自己是Luna，並聲稱經理人的家人去世及有急事，先後叫母親轉帳570萬韓圜（約40,057港元）及 600萬韓圜（約42,166港元），Luna指：「大家絕對唔可以受騙，頭像有個紅色氣球嘅，大家要留意，特別係好多嫲嫲、爺爺同父母都受騙，真係好嬲。」Luna亦指自己的母親最後亦被騙走共1170萬韓圜（約82,224港元）：「最嬲嘅係，今朝我媽咪問我『件事解決咗啦？』，我為咗家人已努力儲嘅錢，就咁樣被騙徙呃咗，用呢個方式賺錢好幸福嗎？」



不過Luna就指自己不會因為這件事而倒下，反而會變得更強，更努力賺錢盡孝道，又為因為詐騙案而受害的人打氣：「同我一樣因為呢種事痛苦嘅人，我哋一齊再加油，唔好因為辛苦而放棄呀。」