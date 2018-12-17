中文金曲：容祖兒陳奕迅缺席攞歌手大獎

《第四十一屆十大中文金曲》頒獎禮今日在將軍澳舉行，大會首先頒發優秀流行歌手大獎，得獎的包括：JW、Gin Lee、容祖兒、陳柏宇（Jason）、衛蘭（Janice）、張敬軒（軒仔）、謝安琪（Kay）、陳奕迅、周柏豪、AGA及鄭欣宜（Joyce）。主持表示今年出現同分，因此共有11位歌手得獎，而容祖兒和陳奕迅未有出席。



Gin Lee以露肩裝稍露線頭現身，指今年很忙碌和充實，感謝粉絲和辛苦了同事。穿短裙的Kay則表示已幾年沒參與頒獎禮，很多謝同事和麥浚龍。AGA自言不多產的歌手，多謝大家支持。Jason就多謝公司在有限資源下做到最好，並永遠嘗試進步。軒仔說：「我哋每次出嚟都要好多唔同崗位嘅人支持，包括梳頭、化妝，好多謝佢哋。」JW坦言喜歡唱歌，每次有人支持都會好感動。Joyce表示會多造新歌。柏豪就多謝公司和粉絲，強調會繼續努力，Janice亦表示會將音樂做到更好。





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