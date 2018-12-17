非人生活！鄧超拍張藝謀新作兩個月減廿公斤

導演張藝謀最新作品《影》以中國水墨畫的黑與白，加上膚色和血色共四個顏色詮釋意境與情緒。電影由鄧超、孫儷夫妻檔主演，鄭愷、王千源及金馬影帝胡軍聯合演出。電影以三國為背景，由鄧超一人分飾兩位主角，描述從八歲就被秘密囚禁的「境州」，不甘心被當成傀儡替身，歷經磨難，努力尋回自由的人性故事。有別於以往作品的華麗色彩，張藝謀起用中國傳統水墨畫的黑與白作為《影》的主調，他表示水墨畫背後隱含了深層哲學及意思，黑與白混合起來就得到了不同層次的影。正如人，本質是一樣但又複雜，不只有黑與白。此外，今次他亦精心設計了雨傘作為戲中標誌性的武器，再配合無窮的下雨場景，營造經典打鬥場面。



孫儷拍打戲轉暈



不論是拍攝武打還是彈琴的場面，導演張藝謀都要求演員親身上陣。孫儷說：「可能我從小開始跳舞，記動作不是很難的事情，但是有一次拍打戲需要轉一個兩周半的圈，便真的給轉暈了。另外，導演希望鏡頭都要非常真實，彈琴的畫面基本上都是臉帶手的，讓觀眾能清晰地看到，都是演員自己完成的。」



非人生活更深刻



鄧超在《影》中一人分飾兩角，分別是沛國都督「子虞」及其影子「境州」。拍攝時，鄧超先是增磅十公斤拍攝境州的戲份，完成後再拍攝子虞的戲份。因子虞的外型是骨瘦如柴，所以鄧超需在六十天內減去二十公斤。鄧超表示未有為減肥擔心，反而對拍攝時的非人生活相當深刻：「我腦海裏沒有容量再想那方面的事情，就像增肌的那段時間面對教練，每天想罵髒話，因為我每天的生活只有拍攝和健康，只有回家路上可以休息，連晚飯都在車上趕緊吃。排了一整天的戲，動作也好，或者文戲也好，其實完全精疲力盡，回去就看到教練站在家樓下『來吧』！就是感覺作為一個普通人，工作完一整天，還要接受一下那個洗禮。」



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