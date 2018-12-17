不忠老公趁Cardi B開騷踩場上台求翻撻

因偷食而被飛的美國男歌手Offset上周五於生日當日拍片求老婆Cardi B原諒，並強調她與傳聞狐狸精冇性關係，只是有「娛樂」過對方。唔知係咪Offset嫌拍片道歉唔夠誠意，前晚索性「踩場」，現身Cardi參與的音樂節親身上台求原諒！



據知Offset上台時對住Cardi話想向她講對唔住，亦想在全世界面前說愛她，他更表明會用盡所有辦法來證實好愛她！而他的工作人員更set埋寫上Take Me Back Cardi（Cardi，要番我）紙牌來求復合。點知Cardi卻完全唔動情，仲黑晒口面！



而昨日凌晨Offset就開po解釋事件，他表示既然自己的所有錯被公開，他就認為應該公開作道歉。而Cardi亦有拍片回應，多謝所有人支持她之餘，亦維護Offset。她叫fans唔好再在網上抨擊她的BB父親，畢竟他仍是家人。至於會否與老公復合，她就表示自己唔能夠預知未來，她只希望紛爭能夠快些完結。更以小天后Ariana Grande舊愛Pete Davidson日前聲言要自殺為例，說明網絡欺凌的可怕。

