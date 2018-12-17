巧遇栢芝　許廷鏗讚似冇生過：好靚好索

歌手許廷鏗（Alfred）憑《停半分鐘聽一闋歌》獲「第四十一屆十大中文金曲」的十大金曲獎第七位，講到日前邀請到剛生完第三胎小王子、還未坐完月的張栢芝拍片宣傳，問到拍攝時可得悉對方生了B？他笑話當時都「傻更更」不知道，都是透過新聞了解：「係巧合咁見到面。（覺得佢有產後水腫？）完全見唔到，屋企人有教唔好問女仔咁多有咗、係咪肥咗嘅嘢，咁樣唔係咁有禮貌，所以都冇問咁多，但佢真係有聽我首《螞蟻》。」



問到何時搵栢芝拍片？Alfred表示只是一星期內的事，堅持當時唔覺對方有產後迹象：「都係好靚好索。（巧合見到？）其實係約咗佢經理人食飯，食飯嗰陣巧合驚喜現身，幫我驚喜宣傳。（有冇講BB嘢？）冇呀，但佢真係有買我隻碟，聽我啲歌。」



Alfred開心謂《停》用了不少人力、物力宣傳，又去到大專院校宣傳、又舉行巴士巡遊，故對得獎特別開心：「知道一隻歌唔可以就咁喺平台宣傳，今次有好多嘅互動，本地Busker覺呢首歌有意義都唱Cover。」失落優秀流行歌手大獎會失望？他大方指不會：「10個獎項年年都有好多唔同可能性，見到台上嘅歌手個個都好努力，唔會用『失落』去形容。」