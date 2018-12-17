望補擺婚宴　蕭正楠直播公布婚訊為冧翠如

藝人蕭正楠（Edwin）昨晚在頒獎禮上宣布與女友黃翠如已經結婚，令全城驚喜！今日Edwin如常開工，為無綫劇集《黃金有罪》在上環街頭與對手張達倫拍攝雨中戲。Edwin表示收到很多朋友的祝賀訊息，但因趕開工，所以未有時間一一回覆，他坦言很多親密朋友及親戚也不知情：「大家都覺得好surprise（驚喜），我覺得用咁嘅方法同大家講係最開心嘅事，希望大家願諒我之前冇講。」



曹永廉幫手度橋



問是否頒獎禮冇獎攞就唔公開婚訊？Edwin回答：「冇再諗，但諗住今年內講，可能平安夜或者除夕講。我覺得尋晚係好好嘅時刻，好多女藝人都喊晒，原來我係咁受歡迎，我一直都唔知，尤其胡定欣攬住我喊，好開心，我當然最希望攬住我嗰個係佢（翠如），但佢好早就飛車走咗，佢好低調，唔想成為焦點，佢覺得頒獎禮係屬於得獎者嘅。（翠如有冇諗過你尋晚會公布？）佢有預感，但佢唔知我幾時講，我都唔知我攞唔攞到獎。阿廉（曹永廉）就知，我阿媽知嘅嘢佢就知，佢同我老竇個身份一樣，好多謝佢撐我，佢幫我諗咗好多方法去講，諗到頭髮都白晒。（曹永廉建議你喺頒獎禮上講？）係我自己諗，有乜好得過一次過喺全香港朋友面前將呢件開心事同大家分享，而且我都想畀難忘一晚太太，所以我冇理人哋話我騎劫頒獎禮，我覺得係開心事，想同大家開心share（分享）。」



喺門口等我返嚟



問昨晚回到家後，太太翠如的反應，Edwin即時爆笑兼嘩了一聲：「佢好溫柔，未見過佢咁溫柔，佢知道尋晚佢走咗之後得我一個去面對傳媒，佢知我準備咗好耐，佢好感動，我停車嘅時候，佢已經企咗喺門口，用好迷人嘅眼神望住我，不過瞓醒後佢已經打回原形。」



餐具戒指有價值



至於翠如在社交網上透露第二次求婚是由她主動，問Edwin詳情？他希望留待翠如自己講，但他指兩人的婚戒十分浪漫：「我哋冇好周詳嘅計劃，只係用咗個幾星期去準備，就出發去新西蘭，但一直都搵唔到合適嘅戒指，直至去到一個farm market（農貿市場），見到有個攤檔用餐具造嘅戒指，我哋覺得好靚，於是就買嚟做結婚戒指。（再買隻正式鑽戒？）佢有，求婚送咗，佢個人唔係要有幾中粒鑽石，刀刀叉叉整嘅戒指佢覺得仲有價值，我哋以後都會戴出嚟。」



結婚當天突放晴



他又指結婚前幾天一直下雨，當時二人也有點擔心，但結婚當天的中午竟奇跡地放晴，還出現彩虹。問雙方父母是否知情？他笑言：「知！我唔係《天若有情》用電單車，車咗佢個女走。」



講咗後好圓滿



問會否補擺婚宴？他坦言太太希望低調，但自己昨晚見到同事如此戥自己高興，加上兩人又是公眾人物，覺得應該有個場合跟大家慶祝，所以要再商量：「不過大家都忙工作，翠如聽日就要開劇，所以唔會係短期內嘅事。我尋晚過咗好難忘嘅一晚，將件事同大家講咗好圓滿。」



開工被催生BB



談到造人大計，Edwin稱今日很多工作人員都催他要快生B：「佢哋話條腰好緊要，講抱BB同埋幫BB沖涼好靠條腰，大家畀咗好多鼓勵我，順其自然，我哋兩個都鍾意小朋友，鍾意同小朋友玩，但唔知擁有一個係點。」



另外，對手張達倫稱Edwin保密功夫做到足，他們合作拍了兩個月劇，完全不知對方已經結婚，祝他們白頭到老，早日生B。