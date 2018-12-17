中文金曲：李幸倪嘆廣東歌難唱

歌手江海迦（AGA）憑《小問題》獲「第四十一屆十大中文金曲」十大金曲獎第六位：「好開心帶音樂去好多地方，多謝同事幫手同畀好多創作空間我！」第五位由李幸倪（Gin Lee）的《很堅強》及Supper Moment（SM）的《橙海》奪得，Gin Lee認為能夠唱廣東歌很榮幸但不容易：「好開心大家支持我，繼續聽我啲歌啦！ 」



SM自爆用女仔腔錄Demo



SM主音Sunny感激同事共同製作好音樂：「今年仲做咗好多音樂畀其他歌手，好多都係女歌手，希望大家頂得順我哋用女仔腔唱Demo！」阿達指他們首次贏歌曲獎，感謝大家12年來的支持。林奕匡（Phil）獲頒「CASH最佳創作歌手獎」，他表示多謝公司支持：「多謝監製令好簡單嘅Demo變成好音樂，多謝樂壇所有歌手畀靈感我！」



陳奕迅拎金獎冇到



「優秀流行國語歌曲獎」銅獎是李榮浩的《張家明和婉君》，銀獎是G.E.M.的《倒數》，金獎是陳奕迅的《之外》，但三人也沒有出席領獎。



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