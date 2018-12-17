度身訂造新婚禮物　鍾欣潼新碟暗藏閃光彈

歌手鍾欣潼（阿嬌）今日推出全新國語EP《聽說的幸福》分享她的幸福歷程。專輯不但是公司送給阿嬌的新婚禮物，更是她送給所有憧憬愛情女生的祝福。與專輯同名歌曲《聽說的幸福》是由中國知名創作歌手汪蘇瀧為她度身訂造，更是慶賀她結婚的禮物。



對愛不再吝嗇



簡單樸實的相處，行動替代誓言的相愛，對很多女生而言已是大大的滿足。《聽說的幸福》正正帶出對這種愛情的期盼。經歷成長的女生不再隨便去愛，但打從遇到那個Mr. Right開始，令女生對愛不再吝嗇，甚至不需要任何激情和驚喜，大家相互相知，就是女生渴望擁有的愛情。《你不會懂》是由阿嬌主演的內地劇集《動物系戀人啊》片尾曲，她亦因為這部劇而認識未婚夫賴弘國。雖然歌曲淡淡哀傷，但這小插曲也暗暗地放了一下閃。



決心向幸福出發



新碟是阿嬌宣布結婚後之作，代表了她對踏入婚姻之後新生活的嚮往和決心。即使預計婚後生活會有很多「酸甜苦辣」，但他們都「總有辦法咀嚼消化」，也沒辦法阻擋向幸福出發的決心。遇到分岔需要忍讓接納；遇到困難需要互拉一把，感情昇華、一起成長是婚姻最大的目標。



明日簽字註冊



而明日阿嬌將和賴弘國低調舉行註冊儀式，請約30位至親好友見證，本月20日則在尖沙咀酒店舉行盛大婚宴。



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