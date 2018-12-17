中文金曲：粉絲帶仔仔頒獎畀陳柏宇

歌手陳柏宇（Jason）憑《認真如初》獲「第四十一屆十大中文金曲」十大金曲獎第四位，大會特別安排粉絲帶兒子頒獎給Jason。小男孩一直大叫喜歡陳柏宇，很想頒獎給他，當他一見到Jason即驚喜叫「呀」，場面搞笑！Jason一上台就抱着小男孩，但小男孩開始亂叫，就改由媽媽抱住。Jason笑叫小男孩幫手拿獎，小男孩即擰頭！Jason多謝公司和Cousin Fung後說：「之前未做爸爸，以為教小朋友好易，依家先知照顧係好難，多謝用心照顧的人。」Cousin Fung就祝他下年再做爸爸！



「最佳進步獎」金、銀、銅得主分別是梁釗峰、吳浩康（Deep）及葉巧琳，她坦言站在台上比唱歌緊張，多謝公司支持。Deep指上次在這頒獎禮得獎已是03年得到新人獎銀獎，多謝公司從沒放棄自己，最後豪氣說：「紅館見！」釗峰感謝大家給他的愛，又透露明天（18日）推出首張個人大碟，強調花了很多心機和時間。



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