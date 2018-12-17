中文金曲：周柏豪拎獎嗌緊張

歌手周柏豪憑《男人背後》獲「第四十一屆十大中文金曲」十大金曲獎第三位，陳奕迅的《漸漸》則獲第二位，但他沒有到場。柏豪上台與頒獎者車淑梅抱抱，更獲對方送上香吻。柏豪坦言很緊張：「好耐冇試過呢個感覺，入行11年，每日都好似發夢咁，係夢想個夢，但我感覺好清醒同強烈，多謝所有畀過機會我嘅人，呢條路唔易行，得到大家認同好難得。」



「最佳中文唱片獎」組合由C AllStar的《生於C AllStar演唱會》奪得，女歌手是楊千嬅的《三二一GO LIVE》，但她沒有現身。男歌手則是張敬軒（軒仔）的《HINSIDEOUT演唱會》。C AllStar的On仔表示沒想過上台，本來只打算為釗峰撐場：「多謝製作單位同埋同事，我哋4個分開發展之後，佢哋嘅工作量係4倍！」



至於軒仔則指這次演唱會還包括網上搞笑片等創作，多謝公司的Content Team：「我張粉紅色海報好破格，好多謝佢哋，仲有服裝、監製同導演，仲有化妝師幫我化咗一個整容級數嘅妝，同埋多謝買實體碟嘅樂迷！」



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