周勵淇爆婚訊　霍汶希原來一早知…

現年39歲的周勵淇（Niki）突然宣布已成人妻，和內地演員傅浤鳴（前名：傅程鵬）結婚！Niki身為英皇旗下藝人，繼阿嬌（鍾欣潼）結婚後又輪到她，可謂喜事重重。英皇COO霍汶希（Mani）笑言：「想結婚嘅藝人就簽英皇！自己都想去飲，不過工作繁忙去唔到。」Mani稱Niki在外地舉行婚禮派對，以簡單為主，雙方家長均有出席。問到結婚一事，Niki事前可有知會她？Mani稱Niki已通知她一段時間：「佢想低調處理，搞一個簡單、溫馨嘅Party，所以就喺外國搞，佢尋日返嚟，所以今日咪公布消息。」



讚傅浤鳴純品



問可有見過傅浤鳴？Mani表示：「見過，佢係一個有禮貌、好純品嘅男人。（係咪ready造人，因為要做人後母？）佢哋兩個人諗清楚先會去到結婚階段，ready好先會有呢個決定。（佢哋點識？）拍戲識，識咗一段時間，再碰面就拍拖，適當時候咪結婚。」問Niki是否閃婚？Mani說：「呢個係人生終身大事，應該唔係閃婚，佢哋諗清楚先會做。」問Niki會不會已有BB？Mani以肯定語氣說：「唔係奉子承婚，亦都唔會喺香港擺酒。（你送咩禮物？）都係金豬，古太（古巨基太太）結婚時都係送金豬，呢個係有一個特別嘅意思，代表開枝散葉。」



冇影響工作



談及Niki剛簽英皇便嫁人，問可會怕對工作有影響？Mani重申Niki在電視、電影方面都有工作，並說：「唔會影響工作，2019年嘅工作已安排好晒，就好似阿嬌結婚後工作更加積極，係成熟、長大嘅表現。」而問到Niki何時會出來見傳媒時，Mani只透露Niki會出席阿嬌婚宴。