中文金曲：張敬軒攬3獎同陳奕迅睇齊

歌手張敬軒（軒仔）憑《缺》獲「第四十一屆十大中文金曲」十大金曲獎第一位，暫時與陳奕迅平頭，各得3個獎。軒仔把功勞歸給創作團隊，他表示收到作曲人徐沛昕很完整的Demo時便已很喜歡該首歌。而「最佳樂隊／組合獎」金、銀、銅很主分別為Supper Moment（SM）、Dear Jane及Robynn&Kendy。Kendy指她們是台上唯一女子組合，因此很緊張：「啲人話我哋係Boy Band，成日畀男士圍住！多謝同我哋合作過嘅音樂人，我哋會試多啲唔同音樂。」Robynn則說：「唔記得上次攞獎係幾時，努力經營得到嘅先係最珍貴。」她哽咽問主持人頒獎禮是否5時完，主持人即笑言她可以講到5時前，她續說：「多謝買飛睇我哋個騷嘅人！」



至於Dear Jane主音Tim就指他們今年推出了很多歌，作出很多新嘗試，又跟很多歌手合作：「辛苦但開心，我哋下年第一次開紅館騷，我哋好簡單，就係專注寫同造音樂。」SM成員阿達感謝DJ由他們初出道就播他們的歌，又在訪問中讓他們說寫歌和錄歌細節。主音Sunny指他們到過不同國家舉行Tour，認識到不同音樂人：「佢哋嘅共通點就係瘋狂！香港都需要有咁大野心嘅音樂人，亦好缺乏製作人材，希望大家繼續進步。」



另外，大會將於1月3日頒發大獎，包括：「全球華人至尊金曲獎」、「最優秀流行歌手大獎」男、女歌手及「金針獎」，而「金針獎」得主已公布是達明一派。



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