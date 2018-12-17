中文金曲：謝安琪自爆對古仔有特別感情

歌手謝安琪（Kay）的《一個女人和浴室》與許廷鏗的《停半分鐘聽一闋歌》同獲《第四十一屆十大中文金曲》的十大金曲獎第七位。事隔兩年再參加頒獎典禮的Kay晒腿現身，她表示今年會盡量抽時間出席所有典禮，問可會叫好友古天樂（古仔）抽空出席？她笑言：「都要問佢嘅意願，出唔出席交畀佢自己決定，但佢有講過如果有需要，都會抽時間配合。（依家有需要！）唔知最後情況係點，佢好忙，有幾部戲拍緊，要佢配合都好難。」



問對古仔唱Live有信心？Kay自爆對古仔產生特別感情，仲勁有信心表示：「對佢乜都有信心，喺首歌入面我哋係夫婦，佢好錫我，係絕世好老公，有時喺電影台見到佢啲戲都好有親切感，見到佢畀人打會好心痛，有咗個情感投射。（同老公張繼聰比？）兩個都一樣心痛，但阿聰咁大隻就頂得啲，佢抵痛程度高嘅、多肉啲！（老公有呷醋？）冇，工作上嘅合作，呢個緣分幾好，可以令大家做到朋友。」問有否關心「老公」古仔的頸部傷患？她指一直都有與對方緊密聯絡。



講到今次合作回響甚佳，可會再特意為古仔「加戲」？Kay打趣指雖然整個故事情節已度好，大部分歌曲亦錄製好，但都會搵創作人傾，更透露古仔的角色會一直存在於故事內。