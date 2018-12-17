中文金曲：菊梓喬開腔撐吳若希冇惡意

歌手菊梓喬（Hana）今日盛裝出席頒獎典禮《第四十一屆十大中文金曲》，不過她卻坐足全場空手而回，惟最後都有上台與一眾得獎歌手合照，表現大方！事後講到她的粉絲與吳若希（Jinny）粉絲於網上再因「一姐」話題掀起罵戰，她愕然反問：「鬧咩？有咁嘅事？」記者向Hana解釋指Jinny因一句「恭喜你呀一姐」辣㷫Hana的粉絲，Hana經了解後表示：「好夜先留意到，多謝佢恭喜我，都知佢唔舒服。（個心唔舒服？）係知佢免疫力系統下降。佢有病先出席唔到，佢係好錫我、好支持我。」



替師姐「護航」



問她會否覺得Jinny話中有話？Hana即替師姐「護航」：「玩吓啫！（覺得有骨？）點會呀？佢後尾都有追加Post話自己係真心恭喜我㗎！」其後她扯開話題指獲獎後電話就響不停，多方好友都有恭賀自己，覆訊息覆到凌晨5點。問會否覺得今次Jinny事件是網絡欺凌？Hana自抽：「都唔係第一日嘅事，做藝人有好多說話要承受，認唔認同係另一件事，公眾人物就係要承受任何人嘅批評，不過講咩係自由，但要記住尊重人同時都要尊重自己，留意到有對我同Jinny嘅過分留言，都唔想再發生。」



講到有留言指Hana備受公司熱捧而令其他女歌手呷醋、爭寵，Hana表示：「冇睇晒留言。（何雁詩同谷微對呢件事話『食花生』？）有咁嘅事？（你哋不和？）冇！都係講笑啫！」然後再次扯開話題謂一直都好多謝公司栽培自己做音樂。