攬實尊尼特普　郭富城情不自禁爆出一句…

首屆海南島國際電節閉幕式暨頒獎典禮昨晚在三亞的海棠廣場舉行，盛事雲集中外電影人，包括荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）、法國影后茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）、印度影星阿米爾汗（Aamir Khan）、郭富城（城城）、惠英紅、文雋、吳思遠、趙薇、徐崢等，非常熱鬧。



城城憑《無雙》榮膺影帝，徐錚則憑《我不是藥神》同獲殊榮，二人惺惺相惜，均表示很欣賞對方。該獎項由尊尼特普及茱麗葉庇洛仙負責頒獎，更具意義。城城表示兩位都是他喜愛的演員，並自認是尊尼粉絲，特別欣賞對方的演技，二人在台上擁抱，城城更興奮地爆出一句「I love you」！其後城城發表得獎感言：「多謝《無雙》導演莊文強創造了一個複雜的好角色給我演出和信任我，多謝老闆于冬和電影內各個對手及團隊，自己永遠不忘初心，繼續做好每個角色。」而影后由内地女星姚晨憑《找到你》奪得，電影節共頒發十個年度電影推選獎項。



城城與尊尼在派對上再相遇，兩人熱情擁抱三次，尊尼與城城分享了一些對電影的看法，且說兩人有機會可以一起拍電影！