唔係奉子成婚！周汶錡否認妹妹係第三者

藝人周勵淇（Niki）宣布已為人妻，其名模家姐周汶錡（Kathy）一家四口亦有出席在外地舉行的婚禮。對於婚禮幾時舉行？Kathy接受東網訪問時說：「其實係上個月舉行，全家人都好開心。（邊度舉行？）你問番佢啦，總之係兩家親人都有出席。妹妹一路都想有個簡單而隆重嘅婚禮。（有冇感動到喊？）媽媽幫佢上頭嗰時，感動到眼濕濕，大家都好感動，好開心。」她更搞笑指阿妹終於可以嫁得出。至於對於新郎哥傅浤鳴，她高度評價說：「佢好好，我哋全家都好鍾意佢，佢對阿妹好好，好錫Niki。」



對於新郎哥傅浤鳴與上任太太離婚的時間，與Niki拍拖的時間很接近，Niki被捲入第三者疑雲，Kathy代妹強烈否認說：「梗係唔係啦，傳言嘅乜都會有人講，唔會理外人點講，最緊要佢哋兩個開心。」此外，閃婚亦令外界以為二人奉子成婚，她再代妹否認：「絶對唔係。不過我都想佢早啲生，可以同我啲小朋友一齊玩。」Kathy表示向妹妹送上龍鳳鐲作賀禮。至於一對新人會否在港補擺喜酒，她表示要問番一對新人。



據知，兩人在11月底結婚，之後兩人便出發度蜜月，至昨日才回香港，之後便向大家公布喜訊！



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr