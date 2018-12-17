未見過周勵淇老公　張敬軒讚公司旺丁又旺財

歌手張敬軒（軒仔）在「第四十一屆十大中文金曲」後受訪，暫時成為大贏家的他坦言開心：「對公司同自己都有個交代，不過有啲係勤工獎啫，我好畀心機，仲有好好嘅團隊，好好彩遇到好歌同好同事。」提到同屬英皇的周勵淇（Niki）在IG宣布婚訊，軒仔表示剛剛知道：「好戥佢開心，佢加盟我哋公司，又搵到好老公，佢嘅人生全面得到好好嘅照料。（識唔識佢老公？）冇乜印象，唔知見過未，唔係圈內人？（佢拍戲。）應該未見過。」



明年開新餐廳



提到英皇COO霍汶浠（Mani）稱想結婚的藝人應加盟英皇，軒仔亦認同公司好旺：「又旺丁又旺財！我出年年頭有新餐廳開。」他直言對大滿貫有期望，覺得有就開心：「但每個傳媒機制唔同。（你贏緊姜濤？）唔好咁講，搞到兩邊歌迷都唔開心，係自己最唔想見到，都唔明白點解今年將我同姜濤拉埋嚟講，之前係鬥人氣，我一把年紀啦都，攞到又好，輸咗都雖敗猶榮，自己做咗咁多年，後輩攞獎自己都好開心，係長江後浪推前浪，有競爭先有進步！」



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