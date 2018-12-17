杜宇航約趙文卓陳國坤安志杰組火鍋聯盟

藝人杜宇航、趙文卓、陳國坤、安志杰均是打得之人，早前拍攝劉鎮偉執導的電影《功夫聯盟》，四人分別飾演四大宗師葉問（杜宇航演）、黃飛鴻（趙文卓飾）、陳真（陳國坤演）及霍元甲（安志杰演）。杜宇航表示今次飾演飛一般的葉問，因為套戲講穿越，不單止要打還有好多搞笑場面：「今次好開心同劉導演合作，佢拍咗好多經典電影，喺佢身上學到好多嘢，佢教我好多笑位嘅節奏，同佢都起咗好多化學作用。」



接拍這部戲令杜宇航與趙文卓、陳國坤及安志杰變得熟落，杜宇航說：「我哋四個感情好好，拍完戲就會一齊去打邊爐，依家變咗火鍋聯盟。」問套戲那場最難忘？他說：「印象最深刻係趙文卓同陳國坤對打，當時天氣好熱，三、四十度高溫，雖然嗰場戲我冇份，但睇到都辛苦，陳國坤真係打到虛脫。」此外，他又表示之前拍了不少電影，有《霍元甲》及《如珠如寶》將隆續上映。



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