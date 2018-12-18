放棄做廚師　周柏豪自爆因某部位太大唔方便

藝人周柏豪趁聖誕佳節前夕提早與Fans，到師妹黎紀君（Christy）的烘焙工作室「踩場」，製作薑餅人兼開Party慶祝。見柏豪「大顯身手」為翻糖着色時有板有眼，原來他小時候的志願是當廚師，但自爆好快放棄念頭：「發覺唔係咁簡單，因為我隻手太大唔方便。（試過下廚比驚喜太太？）冇呀！唔好搞人啦！要食落肚嘅嘢買就最穩陣。」創意十足的他反傳統製作藍色外星薑餅人，成功突圍而出！



感動父親以他為榮



活動另一重點落於Fans分享與親人之間的感人故事，令二人大為感動，其中柏豪直言想起幽默爸爸：「當邀請佢做啲冇興趣嘅嘢，佢會寧願喺屋企休息。」不過他表示每次開騷爸爸都必定是觀眾，有次更偷聽到他對親戚說的一番感動話，哽咽憶述：「佢話去睇吓個氣氛同支持自己個仔，見到個仔咁成功，自己都好開心！我從來冇聽佢咁講過，原來爸爸係以我為榮！」



黎紀君自言唔合格



自認是一名合格兒子的他表示，無論於經濟、心理上都對家人照顧周到，亦坦言不時檢討其不足之處：「做嘢太忙唔係成日返到屋企食飯，就會主動同佢哋視像，有時返到屋企一問我工作上嘅嘢就唔想答，但知佢哋關心我，而唔係煩，攰係一個理由，但相對地都係藉口，所以想改善。」至於Christy笑言自己是不合格的孫女：「同嫲嫲一樣都係火爆人，搵緊啲啱嘅方法同話題相處。」



背後女人從不詐型



2018年快將結束，柏豪回望今年各方成績，滿足說是自入行以來產量最多的一年：「真係好豐收，最難忘係咁大個仔都未試過成兩個幾月，去橫店拍嘢冇見過父母，嗰段時間都好難捱，會掛住屋企人。」他亦許下心願希望明年繼續以最佳身體狀態去迎接更大挑戰，問到會想挑戰做爸爸？他打趣話隨緣，目前會先專注於工作上，又冧指「背後女人」永遠支持自己、從不詐型。



場地：Sugar Please Bakery House



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr



