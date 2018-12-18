東方日報C1：新郎有個仔！周勵淇秘嫁內地星

現年39歲的藝人周勵淇（Niki）昨日突爆婚訊，宣布已跟內地演員傅浤鳴完婚！原來她在上月秘婚，不讓蕭正楠、黃翠如專美。傅浤鳴於去年3月才離婚，6月即被拍得跟Niki相聚，兩人發展可謂一日千里。



近日娛樂圈喜事重重，Niki月前宣布改名兼簽約英皇娛樂集團，正當事業如日方中之際，昨日突然於社交網宣布婚訊：「我們結婚了，進入人生另一個階段，一切都是最好的安排，在此跟大家一起分享！」所屬的英皇亦送上祝福：「感謝大家一直以來對周勵淇的疼愛和支持，她和丈夫傅浤鳴在家人們的見證下按自己意願進行了簡約的婚禮儀式，開展了人生新的一頁。本公司在此祝願一對新人甜蜜恩愛，白頭到老的同時，亦謹代表周勵淇衷心多謝大家的關心和祝福。」從上載的夫妻照所見，Niki與老公傅浤鳴（前名：傅程鵬）回眸甜笑，幸福滿瀉。據知，兩人剛於11月底在海外秘婚，隨即往度蜜月，直到前日才返港。



去年離婚不久後撻着



現年45歲的傅浤鳴是內地軍部演員，2011年憑劇集《我是特種兵》勇奪《第28屆飛天獎》一等獎殊榮，成功上位坐穩男一位置。感情方面，他曾經有過一段婚姻，與內地藝人程愫結婚廿年並育有一名8歲兒子，但去年3月突然傳出離婚，當時他曾留言「重新出發」，直到6月才正式公布消息。同月，他被拍得來港跟Niki撐枱腳，又出埠到德國度假，並雙雙返回女方香閨，發展迅速。其實兩人早於2014年拍攝內地劇《臥底》已認識，當時曾被指為演好夫妻角色，不時相約見面、通電話，儼如情侶，男方對Niki亦十分體貼，當時她正跟內地演員徐正溪（前名：徐正曦）拍拖，但翌年分手。



Niki家姐周汶錡（Kathy）受訪時指一家四口有出席妹妹在海外舉行的婚禮，她開心說：「係上個月，兩家人都好開心、好感動。妹妹一路都想有個簡單而隆重嘅婚禮。（感動到喊？）媽咪幫佢上頭嗰時，感動到眼濕濕。」對於妹夫傅浤鳴，她高度評價：「我哋全家都好鍾意佢，佢好錫Niki。」



家姐代否認奉子成婚



由於他與上任太太離婚時間，與Niki拍拖的時間很接近，對於妹妹捲入第三者疑雲，Kathy代為否認：「梗係唔係啦！傳言嘅乜都會有人講！最緊要佢哋開心。」並否認妹妹奉子成婚：「絕對唔係！但我都想佢早啲生，可以同我啲小朋友一齊玩。」還透露送龍鳳手鈪作賀禮。



至於經理人霍汶希（Mani）透露Niki前日才回港：「佢想低調處理，所以今日（昨日）咪公布消息。」又指曾見過新郎哥，讚對方有禮貌及純品，問到Niki是否已Ready造人及與對方的兒子相處？Mani說：「佢哋兩個諗清楚先會結婚，Ready好先會有呢個決定。（佢哋點識？）拍戲識，相識咗一段時間，再碰面就拍拖，適當時候就結婚。」



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