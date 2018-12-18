奧斯卡公布外語片提名初選《小偷家族》入圍

第91屆奧斯卡金像獎頒獎禮提名名單將於香港時間下月22日晚上公布，而大會昨日就率先公布9個獎項最佳紀錄片、紀錄短片、外語片、化妝及髮型、原創配樂、原創歌曲、動畫短片、短片與視覺效果的提名初選。



其中有多部熱門電影入圍最佳外語片提名初選，分別就係是枝裕和代表日本的《小偷家族》、李滄東代表南韓的《燒失樂園》、阿方素古朗（Alfonso Cuarón）代表墨西哥的《羅馬》（Roma） 及剛橫掃歐洲電影頒獎禮多個獎項波蘭的《Cold War》等，9部片將角逐5席提名。之前報名代表中港台爭外語片提名的《邪不壓正》、《紅海行動》及《大佛普拉斯》三部華語片均不獲入圍初選！



至於原創歌曲提名初選方面，Lady GaGa與畢利谷巴（Bradley Cooper）在《星夢情深》（A Star Is Born）中合唱的《Shallow》亦有入圍爭提名，而女星Emily Blunt主演的歌舞片《魔法保姆》（Mary Poppins Returns）就有兩曲入圍。此外，由華裔女導演石之予為彼思執導的動畫短片《包寶寶》（Bao）亦有入圍最佳動畫短片初選。

