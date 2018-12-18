誓做最靚新娘子！鍾欣潼減肥日誌勁勵志

藝人鍾欣潼（阿嬌）同台灣「醫界男神」賴弘國今年5月喺美國舉行百萬浪漫婚禮，兩人今日（18日）就會喺香港註冊結婚，本月20日再補擺喜酒。新娘子阿嬌為咗以最佳狀態示人，喺擺酒前一個月開始進行地獄式減肥，並每日上載名為「阿嬌婚前減肥日誌 」嘅短片激勵自己！



11月20日



阿嬌飲花膠湯調理身體同補充力量，仲自爆體重112磅：「最近開始控制胃口，食肉同菜，我唔想減得太清，因為太清可能飲宴嗰啲一飲就醉，但就唔飲甜同戒澱粉質，加上運動。」佢話希望可以減5至6Kg，叫大家要齊齊加油。



11月28日



阿嬌話自己喺北京食咗隻鴨，加上回港班機延誤，喺機場食咗好多飯，所以返嚟之後教練要佢「嘔」番出嚟，片中阿嬌喺教練督促下，做Gym做到身水身汗！



12月1日



阿嬌除咗運動之外，仲開始戒口戒得更清，佢話自己朝早淨係食咗條菜，仲話時間無多，最想快啲修到條腰。



12月3日



阿嬌上載最新照片，見佢面尖尖，精神飽滿，減肥半個月明顯有成效，佢仲開心留言：「今日返公司，啲同事讚我塊面瘦咗同尖咗，好鍾意畀人讚嘅感覺。」



12月7日



阿嬌減肥去到第18日，一如以往去做Gym，休息時教練叫佢食朱古力補充體力，佢仲笑住話：「唔怪得之愈食愈肥啦！」仲話呢日要操得勁啲，因為要準備試婚紗，片尾賴弘國更現身讚老婆愈嚟愈Fit，甜到爆！



12月12日



阿嬌獲好姊妹蔡卓妍（阿Sa）陪試婚紗，阿Sa仲踎低幫阿嬌整理裙腳，不過阿嬌為咗保密婚紗款式，只係騷咗少少裙襬出嚟，但佢講過條裙要好瘦先着得落，即係阿嬌瘦咗好多啦！



12月16日



進入倒數幾日，阿嬌要出動試婚鞋喇！期間佢仲撞到好友容祖兒、黃偉文同狄波拉，塊面又尖咗嘅阿嬌同各人合照，仲留言：「心有靈犀一點通，你（Joey）一定係知道我今日要去揀婚鞋，所以特登走嚟畀個Surprise我嘅！懂你#今日巧遇嘅人零舍多約都冇咁橋呀！」



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