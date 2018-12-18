談合作拍劇初印象：玄彬讚朴信惠充滿正能量

韓國型男玄彬與朴信惠合演的tvN韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》正在Netflix熱播，早前二人抽空接受訪問，為劇集造勢。



《阿》劇集合懸疑、動作、浪漫及奇幻，講述飾演投資公司代表的玄彬，由開發遊戲程式的燦烈手上獲得一套特別的智能鏡片，他戴上鏡片後便能連接實擬虛境（AR）的遊戲世界，並與遊戲世界的角色對戰，而穿梭於現實與遊戲世界的玄彬竟開始發現自己被強召喚到遊戲世界並受到生命威脅，幸而在西班牙經營古老旅館的朴信惠一直在他身旁，並成為把玄彬拉回現實世界的關鍵人物，但玄彬卻發現在遊戲世界還出現另一個朴信惠......。



被問到與朴信惠初次合作有何感想時，玄彬大讚朴信惠演出時充滿精神和活力，在拍攝過程中，這種正能量會感染其他演員和製作人員，相信觀眾也能感受到，朴信惠和希周這個角色都充滿正能量，因此觀眾會喜歡信惠，也會喜歡希周。



期待劇中感情發展



除了劇情豐富，許多人也期待男女主角產生愛情火花，兩位之間會有什麼樣的化學反應嗎？玄彬表示劇中角色鎮宇是因為前往格拉納達而遇見希周，他認為格拉納達很神奇，兩人彷彿在魔法城市裡相遇，等到兩人在首爾再次相見，更像是希周走進鎮宇的世界。環境轉換而造成的變化相當有意思，從格拉納達到首爾，要如何呈現其中的差異也很有意思。之後隨着兩人之間的情緒和情境演變，增加更多變動因素，觀察這些事物如何影響兩人的火花，應該會很吸引人。



同劇中一樣識打機



玄彬在訪問中亦透露劇本的情節包含來往穿梭今昔時空，他表示和未來有關的情節會預示後續發展，產生部分影響，故他在讀劇本時，也得認真思考，在眾多不同的細節之中，該如何呈現劇中情緒的某個面向。



而玄彬在劇中是這套遊戲的唯一玩家，如果真的玩這套遊戲，不知玄彬認為自己又能到達第幾級？他表示：「若遊戲難度和劇中相同，我應該能到第十級以上，劇中角色達到第90級左右，但實際上我應該能到第十級以上。」