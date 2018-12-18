江若琳講到明想為蕭潤邦生豬年BB

三對恩愛戀人、夫妻江若琳與蕭潤邦、胡蓓蔚與單立文及譚杏藍與趙善恆齊齊為瑞士天梭表聖誕精選腕錶拍攝作示範及拍靚相，將於今年聖誕前夕舉行婚禮的江若琳（Elanne）和蕭潤邦（Oscar）、相戀22年仍恩愛如昔的單立文和胡蓓蔚、以及經常大曬恩愛的譚杏藍和趙善恆，齊齊分享他們的甜蜜點滴，更大談腕錶故事。



望豬年生豬仔豬女



今年拉埋天窗的Elanne和Oscar坦言非常重視聖誕節，不但選在聖經前夕舉行婚禮，婚禮更會以聖誕為主題，屆時會場會有3米高的聖誕樹和閃爍的燈飾點綴，營造夢幻浪漫氣氛。談到聖誕禮物，二人更不約而同地表示希望為對方送上腕錶，Elanne認為腕錶對男士來說是象徵責任感，而Oscar卻取笑Elaine需要腕錶的幫助才學懂守時，全因她常常低估了每件事情實際要花的時間，所以經常會遲到。被問到聖誕願望，Oscar表示希望二人能共同度過以後每個聖誕節：「因為工作的關係，我們很多時候會分隔兩地，特別是聖誕節這類節日，所以我的願望是以後的每個聖誕節都能與她一起過。」Elanne在旁甜笑直言：「我們希望趁豬年生個精靈可愛的豬仔或豬女！」



珍惜二人相處時間



至於圈中公認的模範夫妻單立文與胡蓓蔚相戀22年，被問到最浪漫的時刻，單立文認為每個時刻都浪漫：「平淡亦是一種浪漫的幸福，我們明白世事無常，非常感恩能遇上對方，時刻有對方陪伴在身邊，所以我們極為珍惜二人的相處時間。」談到最難忘的聖誕，Paisley表示上年是二人結婚以來第一個共同度過的聖誕：「過往的聖誕均在工作中渡過，上年是第一年一同過聖誕，碰巧一班胡說八道會的好姊妹亦不用工作，便在我們家中開聖誕派對，非常開心難忘！」



不需要一紙婚書的肯定



至於相戀6年的譚杏藍和恆仔識於微時，多年來相處溫馨舒服，簡單窩心，被問到最甜蜜的時刻，女方坦言二人於家中的相處令她感到最甜蜜浪漫：「不需要任何驚心動魄的情節，我們在家中最自然的日常相處正是我最珍惜的時光。」被追問婚期時，正於事業衝刺期的二人表示雖未有結婚計劃，但認為兩人的感情非常穩定成熟，並不需要一紙婚書的肯定。而談到聖誕願望，一向愛鍚Hana的恆仔最希望她的演唱會能夠大成功。