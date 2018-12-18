Hehe味滲出Mon！潘燦良幫胡子彤人工呼吸

電影《逆流大叔》的兩位「大叔」胡子彤和潘燦良繼拍戲後，再齊齊合作拍攝廣告，火花十足。談到再跟前輩合作，胡子彤說：「再次感受到燦哥演戲同演喜劇嘅功力，佢一舉手一投足都係演緊戲，喜感好強，好值得學習。」今次兩人在廣告中演同居的難兄難弟，更一起因借錢而被追數。有幕劇情講子彤在餐廳嚇暈倒地，潘燦良上前拍醒他，潘燦良還臨時爆肚，即場幫胡子彤人工呼吸，引得全場大笑！二人在屋企穿上睡衣、孖煙通，仲不時互掃背脊，又在茶餐廳肉緊摸手仔，非常曖昧，不免令人聯想起基情！



另外，90後的胡子彤表示有儲蓄心得：「我好鐘意買衫褲鞋襪，雖然唔係買貴嘢，只係買好襯、多元化嘅嘢，不過唔算太儲到錢，所以當我有好多錢嘅時候，就會用嚟投資，依家有間威士忌酒吧，嚟緊會開台式鐵板燒餐廳。」作為運動員的他，更想下年考健身教練牌，再與朋友開健身室：「本身自己好鐘意做運動，之前做運動員期間愛上做健身，可能因為細個好瘦，依家就貪靚想身形好睇啲，同保持健康形象！早幾年我開始接觸gym，有段時間做得好密，但早排因為拍戲冇時間做運動，又成日食消夜，依家積極操番fit同唔食咁多嘢，嚟緊一月去馬來西亞拍戲，可能要除衫，所以要再積極啲！」



問到有否跟同樣是運動員的女朋友歐鎧淳一起節食？他謂：「佢因為運動量好大，要食好多嘢補充，不過食唔晒都要我食，我好易變肥仔㗎！」



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