首度孖玄彬談情　朴信惠苦練西班牙語練結他

韓國型男玄彬與朴信惠合演的tvN韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》正在Netflix熱播，早前二人抽空接受訪問為劇集造勢。



《阿》劇最大差異在於擴增實境這項主題，集合懸疑、奇幻、浪漫與動作等元素，講述飾演投資公司代表的玄彬，由開發遊戲程式的燦烈手上獲得一奪特別的智能鏡片，他戴上鏡片後便能連接實擬虛境（AR）的遊戲世界，並與遊戲世界的角色對戰，而穿梭於現實與遊戲世界的玄彬竟開始發現自己被強制帶到遊戲世界並受到生命的威脅，幸而在西班牙經營古老旅館的朴信惠一直在他身旁，並成為把玄彬拉回現實世界的關鍵人物，但玄彬卻發現在遊戲世界出現的另一個朴信惠......。



讚玄彬有禮好人



問到初次跟玄彬合作有何感受？朴信惠大讚對方很有禮貌、人很好。她表示：「剛開始周末我們休息的時候，他會把大家聚在一起，討論劇情也聊聊個人的事情，大家就能很快熟起來，習慣和彼此對戲。也因為如此，我們能夠在比較舒服愉快的氣氛中工作。



問到朴信惠認為劇中飾演的希周有甚麼魅力時，她謂：「有的人可能會覺得她很麻煩，但她就是擇善固執。有時候她毫不妥協，因此蒙受損失，但她還是寧願犧牲自己也不願意讓步。我想這顯示出她多麼溫暖善良，沒放棄過自己藝術家的一面。」



而問為角色事前有特別準備嗎？朴信惠則表示：「希周在西班牙經營旅館，所以會有些西班牙語台詞。為了讓這部份台詞表現自然，我去學了西班牙語。另外，我以前其實會演奏也主修古典吉他，為了劇中的角色，我再次練習彈奏結他。」



一人分飾兩角



談及劇中分飾希周和Emma兩角，朴信惠表示Emma是扮演其弟的燦烈在遊戲中創造的角色，是一個非玩家角色（NPC），會提出問題也扮演療愈者。這個角色是燦烈看到姊姊彈吉他之後創造的角色，神祕而美麗，和現實中的希周很不一樣。



雖然劇中朴信惠與玄彬的關係一開始不是很順利，最後還是相愛。對此朴信惠表示：「他們第一次見面不是很順利，甚至有點奇怪，但鎮宇（玄彬飾）畢竟是付出一千萬巨款、從她手中買下破旅館的恩人。他在旅館裡受了傷，希周因此感到抱歉憐憫，後來鎮宇離開，她對鎮宇的好奇和關注逐漸累積，最後變成了愛。」