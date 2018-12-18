兒子撐父新片發文責EXO粉絲　宋康昊代致歉

韓國影帝宋康昊與趙正錫及裴斗娜等合演的新片《Drug King》，與人氣韓團EXO成員D.O.主演的新片《勁舞Dancing癲》(Swing Kids) 同樣將於明天開畫，前者因內容含毒品等敏感題材而被列作不准青少年觀看的19禁級別，故D.O.新片以逾24%預售率稱冠同期開畫的電影，而《Drug King》則以18%預售率落後，排在第3位。



由釜山真人真事改編的《Drug King》以70年代釜山為背景，講述宋康昊飾演由走私犯崛起成為傳奇毒梟及沒落的故事。而宋康昊的足球選手兒子宋俊平近日在Instagram Story留言說：「EXO粉絲負面的留言，請適可而止！」事後有網民推測宋俊平因發現父親新片相關報道下留有不少負評，並質疑是EXO粉絲為替D.O.谷戲所為，並拉低了其父新片的評分而出口撐父。



不過，因為宋俊平此舉卻惹起爭議，他於今日發文向EXO粉絲致歉：「因為我不成熟的想法，上傳了輕率的留言，真心向EXO粉絲致歉。」宋康昊今日為宣傳新片接受訪問時亦為兒子引起爭議一事致歉，他表示兒子接收錯誤訊息而輕率發文，他為此向EXO粉絲及影迷致歉。