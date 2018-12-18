又有新搞作！李居明粵劇將特朗普擺上台

玄學大師李居明兩年前撰寫現代粵劇《毛澤東之虛雲三夢》震動香港梨園，廣受矚目、好評如潮，坊間引發極大回響，曾多番重演，亦跨地域在日本公演。評論指該劇取材獨特，內容實而不華，言之有物，既有突破又能保持傳統粵劇的唱造念打，譽為粵劇新浪潮代表作。



兩年後今天，李居明在現代粵劇創作方面再創新猷，於明年四月推出《粵劇特朗普》，實行由東方玩到西方，一於玩到盡。著名文武生龍貫天亦再被賦予重任，演罷毛澤東，再扮特朗普，這是李居明振興粵劇系列的第34個戲寶。



中美關係對國際形勢影響深遠，身為美國總統的特朗普被灌以狂人稱號，其不按常規出招的行徑，為舞台創作提供了無限想像空間，向來想像力豐富的李居明當然不放過這樣有趣的人物，把握時機大膽構思，將特朗普擺上東方舞台，用傳統藝術形式去呈現一個西方現代政治人物故事，果真「藝高人膽大，創新我行先」，噱頭十足！



日前龍貫天試特朗普造型，李居明親臨現場指導，並由攝影大師梁海平操刀拍造型照。戴金色假髮、結紅色領帶的龍貫天，舉手投足又真有幾分特朗普神韻，原來這個造型是參考了荷里活影后梅麗史翠普的舞台形象，她曾反串扮演特朗普呢！



李居明表示，寫特朗普是因爲這個人物實在有趣，撇開政治題材，也不倚重國際形勢，而是有更多側面塑材以及鮮為人知的秘聞軼事，具豐富戲劇發揮潛力，相信會帶給觀眾意想不到的感受覺，他透露同劇出現的人物還有毛澤東、周恩來、金正恩等，如何將他們串連起來，就要睇過才知了。



龍貫天則很興奮刺激，因為有機會接連演繹中外名人，感激師傅的信任，非常期待再接受挑戰。被問到演繹世界風雲人物會否有壓力？他説：「師傅敢寫我就敢演！」