每次閉氣4分鐘　鍾舒漫拍MV淋足6粒鐘

歌手鍾舒漫（Sherman）日前拉隊到維多利亞公園跳開心舞，被路人誤認為「外國人」，而這位「外國人」近日推出新歌《黑人問號》，藉歌自爆「黑」歷史。可能大家都不理解她為何堅持將黑人文化帶到作品内，她就表示：「我以前很喜歡穿一些金色為主的衣服，戴些很粗、Chunky的飾物，不過別人總認為很老套，但於我看來這些都是最in的潮流。」而今次拍攝《黑人問號》MV時，Sherman不再像以往的MV般以跳舞表現自己，取而代之的是她的Body Movement。



首次在MV中被淋油的Sherman，為了拍攝被不同顏色的水溶乳膠漆，一層一層慢慢由頭頂流至整個頭部，每次她都需要閉氣近4分鐘，就是為了能清晰見到逐層顏色倒流的效果。為了效果完美，她每次淋油後都要洗頭、沖涼、重新化妝，光是拍攝3次淋油的畫面便足足用了6小時！



MV前半部分，Sherman不斷被淋上五顏六色的油，而後半部鏡頭就以回帶的形式把油漆從她身上拿走，最後變回最乾淨的狀態，她說：「一個人身處於一個地方，就會被認定要融入那裏的文化，做不了真正的自己。」