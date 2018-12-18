未坐滿月捧場　茜利妹驚吳日言笑到濕晒

藝人茜利妹剛完成兩場《斜槓女王》Talk Show，獲眾圈中好友撐場，包括谷祖琳、王賢誌、蝦頭（楊詩敏）、小肥、江若琳、蕭潤邦、吳日言、雷深如（J.Arie）、彭秀慧、白只等。



驚喜現身嚇親



茜利妹說：「見到阿Yan（吳日言）嚇我一跳！佢都未坐滿月！預佢唔嚟嘅。」原來Yan想給驚喜好友：「我叫我老公秘密安排。」茜利妹更在台上向觀眾話：「阿Yan仲未坐滿月，又餵緊人奶，我唔敢講得太好笑，驚佢會笑到心口濕晒（滲奶）！」又揶揄Yan兩公婆：「B女未足月就咁放心擺低，兩公婆自己出街？定係有帶（BB）出嚟，漏咗喺車呀？」令全場爆笑。



蕭潤邦豪言生四個



而準新娘江若琳說：「睇完茜利妹個騷即趕去同Wedding Planner開會，星期日婚宴仲未排好座位。」茜利妹在台上問江若琳打算婚後生幾個孩子？她即時臉紅，準新郎蕭潤邦代答：「四個！送個畀你！」茜利妹即說：「點呀？農村社會呀？生凸咗送畀隔離村呀？」全場又再笑翻。



大玩「集體性遊戲」



Talk Show特備互動遊戲「三級收買佬」，她預備了幾十本成人刊物與全場觀眾大玩「集體性遊戲」，個個都表示自己是第一次睇《龍虎豹》，Yan更說：「我細個最盡睇過舒淇寫真集……」小肥睇到嘩嘩聲，更驚到掩眼，但又要繼續睇！歌手J.Arie就最投入，逐版睇，完全唔介意被錄影，更將和成人雜誌的合照上載社交平台！



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