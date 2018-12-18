【從影最激】阿Sa全裸濕身自爆係處女！

藝人蔡卓妍（阿Sa）在主演的英皇電影《非分熟女》中，再次作出突破！新片首個預告片曝光即惹起熱話，事關無論畫面還是阿Sa的獨白，都有「莫大的想像空間」，阿Sa從容表示：「我其實冇諗咁多，由開始接拍這齣戲，我已經知道角色係點，需要點樣演！」



預告內，阿Sa於浴室全裸背對鏡頭，濕透的身體有所動作，再配合阿Sa的獨白：「我結咗婚，除此之外，我冇嘢可以形容自己，我根本唔知自己係邊個，又或者我將自己變成咗一個連自己都唔認識嘅人……」之後，她再補上最爆炸性的2句：「結咗婚4年，依然係處女！」將其角色壓抑的心情完全表露無遺！



談到這場大膽戲，阿Sa欣然接受：「角色喺呢（性）方面有啲問題，但未至於性冷感嘅。（好性感喎。）前面黐晒嘢，好安全，不過當日拍咗好幾個角度，效果都幾震撼！」她又寄語觀眾只要了解整齣戲的信息，就會明白這場戲的用意：「我睇過一啲歐洲電影，觀眾甚少會將焦點放喺類似場面，大家會認認真真咁去睇戲，而香港觀眾接受程度，亦已經比以前高咗好多。我覺得冇問題，角色要咁樣呈現，先能夠表達佢嘅內心鬥爭。」



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