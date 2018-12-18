麥玲玲教路！阿嬌想生B要點做？

連續四年為健康食品品牌「維特健靈」擔任代言人的堪輿學家麥玲玲，今日現身校園區拍攝新一輯廣告，巧遇放學時間有不少學生路過要求合照，玲玲來者不拒，非常親民！講起健康心得，她自言主要保持健康心態，每日早睡早起、減少晚間應酬活動，就算出埠工作都必定帶備波鞋做運動。



海外造人易啲



講到今日是鍾欣潼（阿嬌）的註冊大日子，玲玲就話曾於飛機上巧遇剛拍拖的二人，都預計過他們會於今年結婚，再贈言指：「如果佢哋要生B就要好好努力配合時間、出Trip。（海外『造人』？）機會會易啲！」



算到翠如結咗婚



娛樂圈24小時內爆發連番喜事，包括張栢芝再添丁、周勵淇結婚、蕭正楠和黃翠如公布已婚消息，原來玲玲早已預言「蕭黃」的婚事，笑話：「喺10月睇過佢哋兩個嘅命盤，一睇就知佢哋結咗婚，但就梗係唔講出嚟啦！點知蕭正楠自己爆咗出嚟，都有打畀翠如恭喜佢，話畀佢聽一早知佢哋偷偷地註冊，佢都大笑話好勁，希望第二樣嘢都準埋啦！（生B？）預計明年會添丁！翠如聽到都好開心，仲話承我貴言！」



贊助C君酒席



玲玲透露明年娛樂圈喜事陸續有來，多人生B之餘，亦是新人宜出道年份。提起老友農夫成員C君快將「拉埋天窗」，她再爆會贊助C君酒席，認真大手筆：「佢搵咗我擇日，一講完贊助酒席，點知佢就真係Book咗四季（酒店），哈哈！（全包酒席？）睇吓佢擺幾多圍先，OK嘅，係開心事！」



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