掛住開工！林奕匡攞獎唔同老婆慶祝

歌手林奕匡到工展會出席活動，表示開始了樂壇首個頒獎禮，見到朋友上台攞獎都很戥他們開心，尤其是見到Robynn & Kendy講得獎感受時，自己更忍不住感動哭了：「因為我哋一直都好好朋友，知道佢哋一直好用心做音樂，但有時付出同成果唔係成正比。（自己攞獎反而冇喊？）反而係意外，因為我以為自己冇獎，好多歌手都好出色，點知攞咗「CASH最佳創作歌手獎」，我仲以為會係AGA攞，一直都好欣賞佢。（覺得攞獎係個肯定？）都係，都會鞭策自己。」



問到昨日可有跟太太慶祝？他謂：「未呀，佢尋日有工作在身。（為其他頒獎禮打咗支強心針？）今年平常心，因為之前一直都忙於搞個演唱會同出碟。」講到聖誕節將至，問到怎樣慶祝？他說：「之前以為要做嘢，但後來先知原來唔使做嘢，所以會同朋友一齊玩，聖誕節對我嚟講係好溫馨咁同屋企人過，但佢哋唔喺香港，所以之前會同一啲屋企人唔喺香港嘅朋友過。」



另外，講到HMV清盤，他表示對出實體碟一定有影響：「之前搞簽名會見到咁多fans排隊買碟攞簽名都好感觸，如果冇唱片何來會有簽名會？所以咁樣真係有啲可惜，實體碟賣少咗我係接受，其實呢兩年全球音樂界營業額係賺架，都唔知幾多年冇試過，有個轉捩位都係好事，只係唔同咗模式。」