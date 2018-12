台北宣傳新碟　陳奕迅獲贈團隊專屬盾牌

歌手陳奕迅(Eason)與the duo band合作出碟,實體專輯將於12月21日全面上市。今天Eason特別到台北宣傳,他們特意為專輯製作《L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.》音樂紀錄片,內容為Eason與DUO團隊在2010至2012年《DUO》世界巡迴演出期間的幕後花絮,以及6年間先後到英國、廣州及香港等地錄音室灌錄《L.O.V.E.》專輯的製作過程,紀錄片於亞洲各地舉行共10場的放映會,與各地樂迷分享團隊間的點滴。



象徵共同守護彼此



記者會上Eason分享這八年來他們的珍貴點滴,其中到廣州錄音,團隊過了4日3夜的「錄音營」,一起錄音和生活,休息時還會利用空檔一起踢足球,都是他們非常難忘及珍貴的回憶,而記者會現場亦特別在舞台上模擬紀錄影片中出現的經典DUO團隊吃飯畫面。唱片公司亦精心打造eason and the duo band專屬Logo的L.O.V.E.盾牌,象徵eason and the duo band共同守護彼此,延續DUO團隊精神。



共獲得82個冠軍



從5月開始發表單曲至今,新專輯已締造非常多的好成績,已發行單曲《與你常在》、《漸漸》、《可一可再》、《破壞王》和《龍舌蘭》,在亞洲等地共獲得82個冠軍,數位專輯登上多個音樂平台大碟榜冠軍,而專輯單是在中國音樂數碼平台預購數字已超過19萬7千張。



