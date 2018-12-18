【中國Billboard】周董AGA稱霸國粵金曲榜

中國Billboard Radio（China）公布了2018年度華語、粵語十大金曲。台灣天王周杰倫（周董）與楊瑞代合作的單曲《等你下課》奪得6週電台冠軍，稱霸Billboard Radio年度華語金曲。而香港歌手AGA（江海迦）的單曲《無期》成為8週電台冠軍，稱霸Billboard Radio年度粵語金曲。



經過全年統計，在華語歌曲方面，除周董與楊瑞代外，內地歌手李榮浩的《年少有為》、于文文的《體面》位列年度華語金曲第2、3位；從十大金曲位次來看，周董的另一首熱門單曲《不愛我就拉倒》同樣進入十大、位列第8位。內地人氣組合Nine Percent隊長蔡徐坤的《Pull Up》首次入榜，位列第6；香港歌手鄧紫棋的兩首歌曲《倒數》、《那一夜》也擠榜，位列第7、9位。



粵語歌方面，香港歌手張敬軒的《百年樹木》、陳奕迅的《漸漸》位列年度粵語金曲亞軍和季軍位置。從十大金曲名次來看，AGA、張敬軒、陳奕迅也都有另一首作品打入前十，分別是《小問題》、《天才兒童1985》及《可一可再》。