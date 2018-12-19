高志森揭女友焦媛暴瘦之謎：佢唔肥得㗎

由導演高志森執導、改編五位梅艷芳歌迷真人真事而成的電影《拾芳》，因反應熱烈再加設優先場，多方好友都現身支持。再次講到憑該電影與聯合導演梁柏豪奪《第14屆中美電影節》的「年度最佳導演獎」時，高志森自嘲拍了40部戲才首獲導演獎：「笑片攞唔到獎激死我，但呢套戲有啲地方都幾好笑，估唔到有笑位，其他都幾感人。」



接拍電影有所顧慮



高志森坦言當初歌迷組織邀請製作時一度唔敢接拍：「如果係拍梅艷芳傳就真係唔好搞我，梅姐好難扮，話就話逝世15周年，但喺歌迷心中仲好有印象，搵人扮好易『瀨嘢』，後來先知拍歌迷故事，講點畀梅艷芳感染改變價值觀、命運、反轉人生。」續指因拍攝電影才得悉梅艷芳對歌迷非常愛錫，又可從多角度了解對方。



爆焦媛暴瘦原因



問到女友焦媛可有率先睇過《拾芳》？他笑話女友今次有份指導服裝造型：「但就冇出名，佢依家又忙緊做舞台劇巡演，出年《金鎖記》有百幾場公演，籌備緊就冇嚟。」講到瘦骨如柴的焦媛更一度被傳患厭食症，高志森急替女友澄清：「佢瘦啫！佢冇事、冇病。（有冇叫佢食多啲嘢？）全力催谷，佢過瘦係事實，可能大壓力，同埋佢唔想肥，最衰係做《金鎖記》！個女主角係食鴉片，佢唔肥得㗎！個角色係『寒』晒背做到老，着住紮腳鞋瘦到乾。（會心痛？）少少啦！（叫佢唔好做？）唔得！唔做有咩意義？有咩價值？支持佢嘅，但最緊要健康，都明佢為角色勒住嚟食，有叫佢做完休息。」

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