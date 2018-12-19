老婆包辦生日之旅！鄭敬基伉儷情侶裝亮相

藝人鄭敬基（Joe）攜太太麥曉安拍住拖支持由導演高志森執導的電影《拾芳》，二人更閃爆着橫間情侶裝，甜蜜滿瀉！Joe表示剛錄好一首聖誕歌，稍後會推出MV，當聖誕禮物送給Fans，而現時正如火如荼準備明年1月的馬來西亞群星演唱會：「會同埋李日朗，係第一次同佢做組合去開騷，用梅艷芳同張國榮（哥哥）嘅歌做音樂會紀念佢哋，又會做啲回顧講感受。」講到日前56歲生日，Joe冧爆指太太安排了一個生日之旅：「去咗檳城玩3日2夜，去咗間有差唔多100年歷史建築物改裝而成嘅酒店。」



早前Joe家中僱用長達十六年的印傭偷竊，Joe指近日都有睇到孫耀威家中重演不幸的報導，他的太太表示：「好似報紙標題咁講家賊難防，有時佢哋幫到手係好貼心嘅，但要喺屋企管理多個人，返到屋企都唔可以好Relax，有咩家頭細務都係自己做番好啲。」Joe續謂因為太太從事地產業，故不時都會聽到爆竊事件，二人更笑言「見過鬼怕黑」，故不再考慮再請家傭：「媽媽都唔想，嚇怕咗冇信心，好似呃咗16年嘅感情，希望孫耀威睇咗我哋段新聞有所準備，當時咁詳細交代都係想叫大家小心啲，依家所有嘢都告一段落，個家傭都中咗風癱咗一半，安排咗佢返家鄉。」

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