得一首歌就開騷？MIRROR：可能觀眾想睇

男團MIRROR即將在九展舉行首個演唱會，訪問時講到現時屬於他們的歌只有得《一秒間》，而《前傳》屬於《全民造星》，問可怕網友指他們得一、兩首歌就學人開騷？Stanley表示：「其實我哋組合同其他組合有少少唔同，我哋係《全民造星》呢個節目出嚟，觀眾好似陪住我哋一齊成長，我哋喺節目都係翻唱其他人嘅作品多，演唱會都係偏向呢個方向，我哋能夠將現有樂壇嘅歌有唔同包裝，可能觀眾都係想睇呢啲。」



競爭心理唔大



提到他們在《全民造星》本身是敵對關係，但現時變成隊友，問到一開始可會覺得難適應？他們表示：「又唔會，其實比賽期間我哋都係有講有笑，兩組分組Battle完大家都攬頭攬頸，所以競爭心理唔大，反而好似屋企人咁，因為見大家嘅時間仲長過屋企人。」



互相學習長處



講到成員之間難免被外界拿來比較，問他們可曾試過私下跟其他隊員比較？隊長Lokman表示：「比賽嘅時候，我哋真係會問大家意見，如呢首歌好唔好，到依家都會不時提點大家。」他們亦指隊員之間都很真誠，從沒比較的心態，現時做隊友可互相學習對方的長處。



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